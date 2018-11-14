Визначилась бригада арбітрів на заключний матч збірної України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На заключному поєдинку збірної України в Лізі націй, який наша команда проведе 16 листопада у Трнаві проти Словаччини, працюватиме бригада арбітрів із Чорногорії. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Головним суддею виступить Нікола Дабанович. На лініях йому допомагатимуть Міловад Джукич та Александар Джиканович. Додаткові асистенти — Мілош Божкович та Мілован Мілашич. Четвертий суддя — Владан Тодорович.
Примітно, що Дабанович судив у нинішньому сезоні матч групового етапу Ліги Європи за участі “Ворскли” в якому полтавці вдома поступилися “Спортінгу” 1:2.
Додамо також, матч Словаччина — Україна пройде 16-го листопада.