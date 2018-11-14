Определилась бригада арбитров на заключительный матч сборной Украины в Лиге наций

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106400 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150393 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136666 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128328 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171451 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118097 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Определилась бригада арбитров на заключительный матч сборной Украины в Лиге наций

Определилась бригада арбитров на заключительный матч сборной Украины в Лиге наций

Киев  •  УНН

 • 7226 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На заключительном поединке сборной Украины в Лиге наций, который наша команда проведет 16 ноября в Трнаве против Словакии, будет работать бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Главным судьей выступит Никола Дабанович. На линиях ему будут помогать Миловад Джукич и Александар Джиканович. Дополнительные ассистенты — Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый судья — Владан Тодорович.

Примечательно, что Дабанович судил в нынешнем сезоне матч группового этапа Лиги Европы с участием “Ворсклы” в котором полтавчане дома уступили “Спортингу” 1:2.

Добавим также, матч Словакия — Украина пройдет 16 ноября.

Украинские Национальные Новости

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