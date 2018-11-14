Определилась бригада арбитров на заключительный матч сборной Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На заключительном поединке сборной Украины в Лиге наций, который наша команда проведет 16 ноября в Трнаве против Словакии, будет работать бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Главным судьей выступит Никола Дабанович. На линиях ему будут помогать Миловад Джукич и Александар Джиканович. Дополнительные ассистенты — Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый судья — Владан Тодорович.
Примечательно, что Дабанович судил в нынешнем сезоне матч группового этапа Лиги Европы с участием “Ворсклы” в котором полтавчане дома уступили “Спортингу” 1:2.
Добавим также, матч Словакия — Украина пройдет 16 ноября.