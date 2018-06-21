Визначено результати ЗНО з історії України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього оцінювання з історії України, проведення якого відбулось 06 червня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на osvita.ua.
Тест з історії України містив 60 завдань, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 94 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам.
Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.
Пороговий бал "склав/не склав" тесту ЗНО з історії України встановлений на рівні 26 тестових балів.
Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитись зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Бланки відповідей будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників 21 червня.
Як повідомляв УНН, зовнішнє незалежне оцінювання з історії України не склали 14,19% учасників.