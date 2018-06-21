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Определены результаты ВНО по истории Украины

Определены результаты ВНО по истории Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинским центром оценивания качества образования объявлены результаты внешнего оценивания по истории Украины, проведение которого состоялось 6 июня 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на osvita.ua.

Тест по истории Украины содержал 60 заданий, за правильное выполнение которых участник имел возможность получить 94 тестовых балла.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО, правильно выполнив все задания №1-30, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равна 47 баллам.

Тестовые работы всех участников тестирования распознаны, идентифицированы и проверены. Результаты тестирования размещены на информационных страницах абитуриентов.

Пороговый балл "сдал/не сдал" теста ВНО по истории Украины установлен на уровне 26 тестовых баллов.

Участники тестирования текущего года смогут ознакомиться с скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов будут размещены на информационных страницах участников 21 июня.

Как сообщал УНН, внешнее независимое оценивание по истории Украины не составили 14,19% участников.

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