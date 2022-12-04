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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43577 перегляди

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"Підштовхування білорусі до дій": у МВС пояснили візит шойгу в мінськ

"Підштовхування білорусі до дій": у МВС пояснили візит шойгу в мінськ

Київ • УНН

 • 1098803 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Візит міністра оборони росії сергія шойгу в мінськ може мати дві мети – психологічна операція та підштовхування самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідних дій у війні росії проти України. Про це в ефірі телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, що тут два моменти. Перше – психологічна операція проти України. Тому що будь-який такий візит додає тривожності й інших психологічних речей на території України. З іншого боку – це підштовхування білорусі до відповідних дій", – сказав Денисенко.

На думку радника, сторони обговорювали розконсервування військової техніки білорусі для армії рф.

"З червня-липня одним із головних постачальників зброї для рф стала республіка білорусь", – зазначив Денисенко.

Він додав, що станом на зараз росія не має ударного полку для наступальних дій з боку білорусі. 

Раніше

3 грудня міністр оборони росії сергій шойгу прибув у мінськ, де провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком та міністром оборони країни віктором хрєніним.

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