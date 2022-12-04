"Підштовхування білорусі до дій": у МВС пояснили візит шойгу в мінськ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Візит міністра оборони росії сергія шойгу в мінськ може мати дві мети – психологічна операція та підштовхування самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка до відповідних дій у війні росії проти України. Про це в ефірі телемарафону сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає УНН.
Деталі
"Я думаю, що тут два моменти. Перше – психологічна операція проти України. Тому що будь-який такий візит додає тривожності й інших психологічних речей на території України. З іншого боку – це підштовхування білорусі до відповідних дій", – сказав Денисенко.
На думку радника, сторони обговорювали розконсервування військової техніки білорусі для армії рф.
"З червня-липня одним із головних постачальників зброї для рф стала республіка білорусь", – зазначив Денисенко.
Він додав, що станом на зараз росія не має ударного полку для наступальних дій з боку білорусі.
Раніше
3 грудня міністр оборони росії сергій шойгу прибув у мінськ, де провів переговори із самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком та міністром оборони країни віктором хрєніним.