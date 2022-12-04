"Подталкивание беларуси к действиям": в МВД объяснили визит шойгу в минск
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Визит министра обороны россии сергея шойгу в минск может иметь две цели – психологическая операция и подталкивание самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко к соответствующим действиям в войне россии против Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает УНН.
Детали
"Я думаю, что здесь два момента. Первый – психологическая операция против Украины. Потому что любой такой визит добавляет тревожности и других психологических вещей на территории Украины. С другой стороны – это подталкивание беларуси к соответствующим действиям", – сказал Денисенко.
По мнению советника, стороны также обсуждали расконсервирование военной техники беларуси для армии рф.
"С июня-июля одним из главных поставщиков оружия для россии стала республика беларусь", – отметил Денисенко.
Он добавил, что сейчас у россии нет ударного полка для наступательных действий со стороны беларуси.
Ранее
3 декабря министр обороны россии сергей шойгу прибыл в минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и министром обороны страны виктором хрениным.