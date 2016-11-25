Візит Л.Кучми на Закарпаття відклали через несприятливі погодні умови

Міжнародний аеропорт "Ужгород" не дав добро на приземлення через несприятливі погодні умови.

Візит Л.Кучми, який мав передати одній зі шкіл Іршавського району фортепіано, попередньо перенесли на наступний тиждень.

Нагадаємо, представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма 23 листопада відвідав Мінськ.