Визит Л.Кучмы в Закарпатье отложили из-за неблагоприятных погодных условий

Международный аэропорт "Ужгород" не дал добро на приземление из-за неблагоприятных погодных условий.

Визит Л.Кучмы, который должен был передать одной из школ Иршавского района фортепиано, предварительно перенесли на следующую неделю.

Напомним, представитель украинской стороны в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма 23 ноября посетил Минск .