Визит Л.Кучмы в Закарпатье отложили из-за неблагоприятных погодных условий
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Самолет с Леонидом Кучмой, который должен был сегодня с однодневным визитом посетить Закарпатье, так и не вылетел из Киева. Об этом УНН сообщили в Закарпатской ОГА.
Международный аэропорт "Ужгород" не дал добро на приземление из-за неблагоприятных погодных условий.
Визит Л.Кучмы, который должен был передать одной из школ Иршавского района фортепиано, предварительно перенесли на следующую неделю.
Напомним, представитель украинской стороны в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма 23 ноября посетил Минск .