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Військовослужбовцю, затриманому в Києві під час збуту боєприпасів, обрано запобіжний захід

Військовослужбовцю, затриманому в Києві під час збуту боєприпасів, обрано запобіжний захід

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України обрано запобіжний захід головному сержанту ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що вказаний військовослужбовець проходить службу у військовій частині, яка дислокована у м. Києві. 9 квітня він намагався збути 6 гранат та 293 патрони, але був затриманий правоохоронцями. Зазначимо, що зловмисник попередньо вже збув 5 бойових гранат із запалами під контролем правоохоронних органів.

11 квітня суд обрав затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція ч.1 ст 263 Кримінального кодексу України, а саме - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, - передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Київщині затримали військовослужбовця, який продавав боєприпаси.

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