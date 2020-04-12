Військовослужбовцю, затриманому в Києві під час збуту боєприпасів, обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України обрано запобіжний захід головному сержанту ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
Встановлено, що вказаний військовослужбовець проходить службу у військовій частині, яка дислокована у м. Києві. 9 квітня він намагався збути 6 гранат та 293 патрони, але був затриманий правоохоронцями. Зазначимо, що зловмисник попередньо вже збув 5 бойових гранат із запалами під контролем правоохоронних органів.
11 квітня суд обрав затриманому запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Санкція ч.1 ст 263 Кримінального кодексу України, а саме - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, - передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, на Київщині затримали військовослужбовця, який продавав боєприпаси.