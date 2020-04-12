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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52723 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61828 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75742 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74983 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101192 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81889 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102124 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105689 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

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Военнослужащему, задержанному в Киеве во время сбыта боеприпасов, избрана мера пресечения

Военнослужащему, задержанному в Киеве во время сбыта боеприпасов, избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины избрана мера пресечения главному сержанту ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что указанный военнослужащий проходит службу в военной части, дислоцированной в Киеве. 9 апреля он пытался сбыть 6 гранат и 293 патрона, но был задержан правоохранителями. Отметим, что злоумышленник предварительно уже сбыл 5 боевых гранат с запалами под контролем правоохранительных органов.

11 апреля суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч.1 ст 263 Уголовного кодекса Украины, а именно - ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киевской области задержали военнослужащего, который продавал боеприпасы.

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