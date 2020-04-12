Военнослужащему, задержанному в Киеве во время сбыта боеприпасов, избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины избрана мера пресечения главному сержанту ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что указанный военнослужащий проходит службу в военной части, дислоцированной в Киеве. 9 апреля он пытался сбыть 6 гранат и 293 патрона, но был задержан правоохранителями. Отметим, что злоумышленник предварительно уже сбыл 5 боевых гранат с запалами под контролем правоохранительных органов.
11 апреля суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция ч.1 ст 263 Уголовного кодекса Украины, а именно - ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Киевской области задержали военнослужащего, который продавал боеприпасы.