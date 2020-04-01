В Киевской области задержали военнослужащего, который продавал боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала гранатометчика, который пытался сбыть боеприпасы на 13,5 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"1 апреля 2020 года под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины задержали военнослужащего одной из воинских частей. Гранатометчик батальона охраны задержан после сбыта боеприпасов, а именно, 109 патронов калибра 5,45х39мм и 39 сигнальных ракет, за что он получил средства в размере 13,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Указано, что 28 февраля у военнослужащего провели контролируемую закупку боеприпасов - 240 патронов калибра 5,45х39мм, которые предназначены для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия: автоматов АК-74, АКС-74, АКС-74, пулемета РПК, 2 портативных радиостанций Motorola DP4800 и 2 бронежилетов ТЕМП 3000 "Корсар МИД", за что он получил средства в размере 15 тыс. грн.
Сообщается, что задержание состоялось следователями следственного управления ГУ ЧП в Киевской области при оперативном сопровождении ГВ БКОП ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области, во время проведения контроля за совершением преступления в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст . 263 УК Украины.
"Сейчас прокурорами и следователями проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению, выясняется происхождение боеприпасов, взрывчатых веществ, радиостанций и бронежилетов", - сообщили в пресс-служб.
Напомним, в Запорожье задержали мужчину за сбыт оружия и боеприпасов.