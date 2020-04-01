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На Київщині затримали військовослужбовця, який продавав боєприпаси

На Київщині затримали військовослужбовця, який продавав боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Військова прокуратура Київського гарнізону затримала гранатометника, який намагався збути боєприпаси на 13,5 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

“1 квітня 2020 року за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України затримано військовослужбовця однієї з військових частин. Гранатометника батальйону охорони затримано після збуту боєприпасів, а саме, 109 патронів калібру 5,45х39мм та 39 сигнальних ракет, за що він отримав кошти у розмірі 13,5 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 28 лютого у військовослужбовця провели контрольовану закупку боєприпасів - 240 патронів калібру 5,45х39мм, які призначені для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї: автоматів АК-74, АКС-74, АКС-74, кулемету РПК, 2 портативних радіостанцій Motorola DP4800 та 2 бронежилетів ТЕМП 3000 "Корсар МЗс", за що він отримав кошти у розмірі 15 тис. грн.

Повідомляється, що затримання відбулось слідчими слідчого управління ГУ НП в Київській області за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області, під час проведення контролю за вчиненням злочину в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

“Наразі прокурорами та слідчими проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються інші особи, причетні до цього злочину, з’ясовується походження боєприпасів, вибухових речовин, радіостанцій та бронежилетів”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримали чоловіка за збут зброї та боєприпасів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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