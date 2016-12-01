Військовослужбовець отримав поранення під час стрільб на полігоні в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під час бойових стрільб на полігоні Військової академії гранатою з підствольного гранатомета було поранено військовослужбовця. Боєприпас застряг в кисті постраждалого і в будь-яку мить міг вибухнути. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
Боєприпас застряг в кисті постраждалого і в будь-яку мить міг вибухнути.
На місце події негайно була направлена група спеціалістів-вибухотехників. Під час огляду було встановлено, що постраждалим виявився курсант 2 курсу факультету Війського-мобільних десантних військ Військової академії.
Постріл ВОГ-25П застряг в лівій кісті постраждалого. Враховуючи, що боєприпас пройшов канал ствола з пошкодженням підривача, прийняли рішення про його вилучення та знешкодження.
Постраждалому було забезпечено бронезахист, після чого вибухотехніки вилучили боєприпас та знешкодили його в безпечному місці.