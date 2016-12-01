Военнослужащий получил ранения во время стрельб на полигоне в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время боевых стрельб на полигоне Военной академии гранатой из подствольного гранатомета был ранен военнослужащий. Боеприпас застрял в кисти пострадавшего и в любой момент мог взорваться. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
Боеприпас застрял в кисти пострадавшего и в любой момент мог взорваться.
На место происшествия немедленно была направлена группа специалистов-взрывотехников. При осмотре было установлено, что пострадавшим оказался курсант 2 курса факультета Военно-мобильных десантных войск Военной академии.
Выстрел ВОГ-25П застрял в левой кисти пострадавшего. Учитывая, что боеприпас прошел канал ствола с повреждением взрывателя, приняли решение о его обезвреживание.
Пострадавшему была обеспечена бронезащиту, после чего взрывотехники изъяли боеприпас и обезвредили его в безопасном месте.