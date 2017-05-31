Військового комісара на Харківщині затримали на хабарі в 1 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Військового комісара одного з районних військоматів Харківської області затримали під час одержання хабара в 1 тис. дол. США за сприяння в ухиленні громадянином України від призову на строкову військову службу. Про це передає УНН з посиланням на управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
30 травня 2017 року військовою прокуратурою Харківського гарнізону спільно з оперативними співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у Харківській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди військовим комісаром одного з районних військкоматів Харківської області.
"Грошові кошти в розмірі 1 тис. дол. США призначалися за сприяння в ухиленні громадянином України від призову на строкову військову службу", - йдеться у повідомленні.
Під час одержання хабара майора затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Як повідомляв УНН 23 травня, районного військового комісара судитимуть у Запоріжжі за хабар.