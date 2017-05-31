Военного комиссара в Харьковской области задержали на взятке в 1 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Военного комиссара одного из районных военкоматов Харьковской области задержали во время получения взятки в 1 тыс. долл. США за содействие в уклонении гражданином Украины от призыва на срочную военную службу. Об этом передает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
30 мая 2017 года военной прокуратурой Харьковского гарнизона совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в Харьковской области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды военным комиссаром одного из районных военкоматов Харьковской области.
"Денежные средства в размере 1 тыс. долл. США предназначались за содействие в уклонении гражданином Украины от призыва на срочную военную службу", - говорится в сообщении.
При получении взятки майора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
Как сообщал УНН 23 мая, районного военного комиссара будут судить в Запорожье за взятку.