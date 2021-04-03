Військовий супутник РФ зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

Що відомо

Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментувало.

Експериментальний апарат малого класу “Космос-2525” був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника Міністерство оборони Росії не наводило.

Нагадаємо

Напередодні у США фермер виявив на своїй ділянці уламок ракети SpaceX Falcon 9, який залишив “чотиридюймову вм’ятину” (приблизно 10 сантиметрів) у грунті.