Військовий супутник РФ зійшов з орбіти і згорів в атмосфері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російський військовий супутник “Космос-2525”, запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном. Інформація про це опублікована 3 квітня командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Що відомо
Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментувало.
Експериментальний апарат малого класу “Космос-2525” був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника Міністерство оборони Росії не наводило.
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