Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована 3 апреля командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет "Радио Свобода", передает УНН.
Что известно
О причинах ухода с орбиты не сообщают. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Экспериментальный аппарат малого класса “Космос-2525” был запущен в марте 2018 года. Официальных данных о назначении спутника Министерство обороны России не приводило.
Напомним
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