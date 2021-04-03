Военный спутник РФ сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Что известно

О причинах ухода с орбиты не сообщают. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Экспериментальный аппарат малого класса “Космос-2525” был запущен в марте 2018 года. Официальных данных о назначении спутника Министерство обороны России не приводило.

Напомним

Накануне в США фермер обнаружил на своем участке обломок ракеты SpaceX Falcon 9, который оставил “четырехдюймовую вмятину” (примерно 10 сантиметров) в почве.