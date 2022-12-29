рф вдарила чотирма ракетами по Костянтинівці: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні, 29 грудня, завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці Донецької області. За попередньої інформації, внаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення, також є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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«Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців - саме там є 1 поранений», - написав він.
Деталі
Кириленко зазначив, що на момент удару там перебували 42 людини.
Крім того, за його словами, дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку - в будівлях пошкоджені вікна, проте ніхто не постраждав.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вночі 29 грудня ворог атакував Донеччину численними обстрілами, але вперше за тривалий час – без жертв серед цивільних.