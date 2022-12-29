рф ударила четырьмя ракетами по Константиновке: в ОВА показали последствия

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня, 29 декабря, нанесли четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области. По предварительной информации, в результате вражеской атаки один человек получил ранения, также есть разрушение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

«Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев – именно там есть 1 раненый», – написал он.

Детали

Кириленко отметил, что на момент удара там находились 42 человека.

Кроме того, по его словам, две другие ракеты попали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития – в зданиях повреждены окна, однако никто не пострадал.

Дополнение

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что ночью 29 декабря враг атаковал Донецкую область многочисленными обстрелами, но впервые за длительное время – без жертв среди гражданских. 

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