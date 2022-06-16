Військові на сході України знищили 34 рашисти та 11 одиниць техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Українські захисники на сході України знищили 34 рашисти та 11 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За попередню добу, 15 червня, наші воїни знищили:
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- особового складу – 34
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- БМП – 1
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- БТР – 1
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- МТЛБ – 1
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- СПГ – 1
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- артилерійських систем – 3
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- АТТ – 2
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- склад з б/п – 2
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