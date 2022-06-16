Военные на востоке Украины уничтожили 34 рашиста и 11 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинские защитники на востоке Украины уничтожили 34 рашиста и 11 единиц техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восход".
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За предыдущие сутки, 15 июня, наши воины уничтожили:
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- личного состава – 34
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- БМП –1
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- БТР –1
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- МТЛБ –1
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- СПГ–1
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- артиллерийских систем – 3
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- АТТ–2
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- состав из б/п – 2
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Напомним
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