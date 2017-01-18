Військові літаки РФ і Туреччини розпочали спільну операцію в Сирії

За його словами, операція проводиться в сирійській провінції Алеппо. У ній беруть участь дев'ять ударних літаків ВКС Росії, в тому числі чотири Су-24М, чотири Су-25 і один бомбардувальник Су-34, а також вісім літаків ВПС Туреччини: чотири F-16 і чотири F-4.

Удари наносяться по 36 об'єктах, і вони були заздалегідь узгоджені за лінією генеральних штабів і командування авіаційних угруповань двох країн, зазначив С.Рудський.