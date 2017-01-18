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Військові літаки РФ і Туреччини розпочали спільну операцію в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. ВКС Росії і ВПС Туреччини 18 січня проводять в Сирії спільну операцію проти угруповання "Ісламська держава". Про це в середу під час брифінгу сказав начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ Сергій Рудський, передає УНН з посиланням на Anadolu.

За його словами, операція проводиться в сирійській провінції Алеппо. У ній беруть участь дев'ять ударних літаків ВКС Росії, в тому числі чотири Су-24М, чотири Су-25 і один бомбардувальник Су-34, а також вісім літаків ВПС Туреччини: чотири F-16 і чотири F-4.

Удари наносяться по 36 об'єктах, і вони були заздалегідь узгоджені за лінією генеральних штабів і командування авіаційних угруповань двох країн, зазначив С.Рудський.

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