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Военные самолеты РФ и Турции начали совместную операцию в Сирии

Военные самолеты РФ и Турции начали совместную операцию в Сирии

Киев • УНН

 • 8498 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. ВКС России и ВВС Турции 18 января проводят в Сирии совместную операцию против группировки "Исламское государство". Об этом в среду на брифинге сказал начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

По его словам, операция проводится в сирийской провинции Алеппо. В ней принимают участие девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4.

Удары наносятся по 36 объектам, и они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран, отметил С.Рудской.

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