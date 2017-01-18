Военные самолеты РФ и Турции начали совместную операцию в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. ВКС России и ВВС Турции 18 января проводят в Сирии совместную операцию против группировки "Исламское государство". Об этом в среду на брифинге сказал начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По его словам, операция проводится в сирийской провинции Алеппо. В ней принимают участие девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4.
Удары наносятся по 36 объектам, и они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран, отметил С.Рудской.