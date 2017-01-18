Военные самолеты РФ и Турции начали совместную операцию в Сирии

По его словам, операция проводится в сирийской провинции Алеппо. В ней принимают участие девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4.

Удары наносятся по 36 объектам, и они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран, отметил С.Рудской.