Вийшов тізер української короткометражки “Намір”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Оприлюднено тізер короткометражного дебютного фільму Анни Смолій “Намір”, створений за мотивами однойменного роману сучасного українського письменника Любка Дереша. Про це УНН повідомили у прес-службі Держкіно.
Як зазначили у прес-службі, у фільмі “Намір” розповідається історія про молодого хлопця Петра з феноменальною пам’яттю, який досліджує межі часу і простору та можливості людського мозку. Петро зустрічає Гоцу, українську художницю-абстракціоністку, яка на кілька місяців приїхала до Львова з Канади. Хлопець намагається поділитися з Гоцою своїми знаннями, змінити її погляд на деякі речі, дівчина водночас намагається змінити його.
“Кінопроект психологічної драми "Намір" став одним із переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно, отримавши 100% державне фінансування розміром 950 тис. грн. Виробництво фільму здійснила компанія “ВАВІЛОН”. Зйомки проходили у потаємних провулках, двориках та приватних барах Львова”, - розповіли у прес-службі.
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Зазначається, що головні ролі у фільми виконали Роман Веремейчик, Ганна Адамович, Олександр Соколов.