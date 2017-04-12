Вышел тизер украинской короткометражки "Намерение"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25080 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100691 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116131 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174835 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128097 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123728 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107463 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103882 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Вышел тизер украинской короткометражки "Намерение"

Вышел тизер украинской короткометражки "Намерение"

Киев  •  УНН

 • 16499 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Обнародован тизер короткометражного дебютного фильма Анны Смолий "Намерение", созданный по мотивам одноименного романа современного украинского писателя Любка Дереша. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госкино.

Как отметили в пресс-службе, в фильме "Намерение" рассказывается история о молодом парне Петре с феноменальной памятью, который исследует границы времени, пространства и возможности человеческого мозга. Петр встречает Гоцу, украинскую художницу-абстракционистку, которая на несколько месяцев приехала во Львов из Канады. Парень пытается поделиться с Гоцо своими знаниями, изменить ее взгляд на некоторые вещи, девушка одновременно пытается изменить его.

"Кинопроект психологической драмы "Намерение" стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино, получив 100% государственное финансирование в размере 950 тыс. грн. Производство фильма осуществила компания "ВАВИЛОН". Съемки проходили в потаенных переулках, двориках и частных барах Львова", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что главные роли в фильме исполнили Роман Веремейчик, Анна Адамович, Александр Соколов.

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