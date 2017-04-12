Вышел тизер украинской короткометражки "Намерение"

Как отметили в пресс-службе, в фильме "Намерение" рассказывается история о молодом парне Петре с феноменальной памятью, который исследует границы времени, пространства и возможности человеческого мозга. Петр встречает Гоцу, украинскую художницу-абстракционистку, которая на несколько месяцев приехала во Львов из Канады. Парень пытается поделиться с Гоцо своими знаниями, изменить ее взгляд на некоторые вещи, девушка одновременно пытается изменить его.

"Кинопроект психологической драмы "Намерение" стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино, получив 100% государственное финансирование в размере 950 тыс. грн. Производство фильма осуществила компания "ВАВИЛОН". Съемки проходили в потаенных переулках, двориках и частных барах Львова", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что главные роли в фильме исполнили Роман Веремейчик, Анна Адамович, Александр Соколов.