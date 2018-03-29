Вийшов новий трейлер "Світу дикого Заходу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Новий сезон серіалу "Світ дикого Заходу" від компанії HBO обіцяє багато крові, поки повстання роботів у серіальному всесвіті набирає оберти. Трейлер оприлюднила HBO на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Для музичного супроводу трейлера сценаристи обрали кавер на пісню Heart-Shaped Box культової групи Nirvana.

Другий сезон популярного серіалу про штучний світ стартує вже 22 квітня цього року. Сюжет нового сезону зосереджується на продовженні історії основних героїв з першої частини.

Як повідомляв УНН, 2 сезон “Світу Дикого Заходу” є однією з головних серіальних новинок весни 2018 року.

У центрі сюжету шоу знаходиться парк розваг, наповнений максимально реалістичними андроїдами. Всі вони створені для того, щоб догоджати примхам численних відвідувачів, навіть якщо це буде коштувати їм життя. Другий сезон отримає оновлений акторський склад і розширену географію. Прем’єра відбудеться 22 квітня.

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