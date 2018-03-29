Вышел новый трейлер "Мира дикого Запада"

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 3565 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 47179 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 86054 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105271 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114255 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120526 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131926 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146683 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Вышел новый трейлер "Мира дикого Запада"

Вышел новый трейлер "Мира дикого Запада"

Киев  •  УНН

 • 12046 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Новый сезон сериала "Мир дикого Запада" от компании HBO обещает много крови, пока восстание роботов в сериальной вселенной набирает обороты. Трейлер обнародовала HBO на своей странице в Twitter, передает УНН.

Для музыкального сопровождения трейлера сценаристы выбрали кавер на песню Heart-Shaped Box культовой группы Nirvana.

Второй сезон популярного сериала о искусственном мире стартует уже 22 апреля этого года. Сюжет нового сезона сосредотачивается на продолжении истории основных героев из первой части.

Как сообщал УНН, 2 сезон "Мира Дикого Запада" является одной из главных сериальных новинок весны 2018 года.

В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы угождать капризам многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию. Премьера состоится 22 апреля.

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