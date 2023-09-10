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29 березня, 17:57 • 271446 перегляди

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29 березня, 17:57 • 358603 перегляди

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29 березня, 10:47 • 334348 перегляди

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29 березня, 07:30 • 299488 перегляди

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28 березня, 18:00 • 219138 перегляди

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28 березня, 17:13 • 203933 перегляди

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28 березня, 16:27 • 163948 перегляди

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Війна: ворожих атак за добу зазнали 9 областей

Війна: ворожих атак за добу зазнали 9 областей

Київ • УНН

 • 373051 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Ворог протягом доби здійснював атаки на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину, Херсонщину та Запорізьку область. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану обласними державними адміністраціями.

Київська область

Вночі область була атакована ударними БПлА. Повітряна тривога тривала більше трьох годин. За попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих на Київщині немає.

Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, приміщення школи, дитячого садочка, селищноі ради. Крім того, виникло загорання лісової підстілки, пожежі оперативно ліквідовують.
Всі екстренні служби працюють на місці події.

В Києві внаслідок падіння знищених БПЛА в кількох районах пошкоджень зазнали авто, дорожнє полотно. Також пошкоджена квартиру в багатоповерхівці. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівська область

За добу зазнала 9 ворожих обстрілів (70 вибухів). Обстріли по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок.

Сумська область

Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська Юнаківська, Білопільська громади.

На щастя обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровська область

Вчора за день російська армія цілила по Нікопольщині 4 рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали.
Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає.

Запорізька область

Ворог гатив по 24 містах та селах області; зафіксовано 96 ударів.

Обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах.
Рашисти здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.
Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківська область

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районі Берестового Куп'янського району.

Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району, пошкоджено будівлі "Агрофірма Ізюмське".
Двічі ворог обстрілював Куп’янськ. В наслідок чого пошкоджено будинки, виникли пожежі.

У с. Тернова Харківського району під час косіння трави 61-річний громадянин наступив на вибуховий пристрій "Пелюстка". Чоловіка госпіталізували з пораненням.

Луганська область

Вчора атак з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва.

За добу противник здійснив 147 обстрілів (551 снаряди).

Донецька область

Минулої доби під вогнем рашистів — 10 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, смт Зарічне, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, с.Галицинівка, с.Іванівське, с.Катеринівка, с.Кліщіївка, с.Шахтарське.
Пошкоджено 4 – житлових будинки, навантажувальна рампа підприємства, цех ПрАТ «АКХЗ», 2 цивільних автомобіля.

На Донеччині за добу: 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонська область

За добу по області противник здійснив 54 обстріли (247 снаряди), рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області.
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Сонячне Херсонської міської територіальної громади загинув 48-річний чоловік.

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