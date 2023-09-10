Война: вражеским атакам за сутки подверглись 9 областей

Киевская область

Ночью область была атакована ударными БПлА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. По предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших на Киевщине нет.

Взрывной волной повреждены частные дома, помещения школы, детского сада, поселкового совета. Кроме того, возникло возгорание лесной подстилки, пожары оперативно ликвидируют. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

В Киеве в результате падения уничтоженных БПЛА в нескольких районах повреждения получили авто, дорожное полотно. Также повреждена квартира в многоэтажке. Данные о последствиях уточняются.

Черниговская область

За сутки подверглась 9 вражеских обстрелов (70 взрывов). Обстрелы по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам.

В результате обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская община Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом.

Сумская область

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Шалыгинская и Эсманская громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 205 взрывов из минометов, артиллерии и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская громады.

К счастью обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область

Вчера за день российская армия целилась по Никопольщине 4 раза. Обстреливала ее из тяжелой артиллерии и сбрасывала боеприпасы с беспилотника. Досталось Никополю и Марганецкой громаде. Повреждено коммунальное предприятие. Люди не пострадали.

В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Бил из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов. Изуродовано коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.

Запорожская область

Враг бил по 24 городам и селам области; зафиксировано 96 ударов.

Обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктах.

Рашисты совершили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрела по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали с БПЛА Чаривне, Полтавку, Степное и Пятихатки.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковская область

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Берестового Купянского района.

Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района, повреждены здания "Агрофирма Изюмское".

Дважды враг обстреливал Купянск. В результате чего повреждены дома, возникли пожары.

В с. Терновая Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданин наступил на взрывное устройство "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.

Луганская область

Вчера атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка и Диброва.

За сутки противник совершил 147 обстрелов (551 снаряд).

Донецкая область

За прошедшие сутки под огнем рашистов — 10 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, пгт Заречное, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с.Галициновка, с.Ивановское, с. Екатериновка, с.Клещеевка, с.Шахтерское.

Повреждены 4 – жилых дома, погрузочная рампа предприятия, цех ЧАО «АКХЗ», 2 гражданских автомобиля.

На Донетчине за сутки: 3 погибших, 6 раненых.

Херсонская область

За сутки по области противник совершил 54 обстрела (247 снарядов), рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области.

Вследствие вражеского артиллерийского обстрела с. Солнечное Херсонской городской территориальной общины погиб 48-летний мужчина.