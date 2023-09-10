У ДСНС повідомили деталі наслідків ворожої атаки на столицю

Деталі

Шевченківський район: ліквідовано пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості.

За іншим викликом, внаслідок падіння уламку у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає.

Подільський район: сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

За іншим викликом, внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає.

Святошинський район: ліквідовано загоряння на відкритій території.

«На місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки», - додали у ДСНС.

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