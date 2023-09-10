В ГСЧС сообщили детали последствий вражеской атаки на столицу

Детали

Шевченковский район: ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности.

По другому вызову, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.

Подольский район: произошло падение обломков на открытую территорию, пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет. По другому вызову, в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорание, пострадавших нет.

Святошинский район: ликвидировано возгорание на открытой территории.

«На месте событий работали 35 спасателей и 7 единиц техники», - добавили в ГСЧС.

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