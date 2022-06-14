"Війна віскі": Дансько-канадська угода поклала край 49-річній ворожнечі через крихітний арктичний острів

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Відповідно до угоди, кордон буде проведено між островом Ганса площею 1,3 квадратних кілометри на водному шляху між північно-західним узбережжям напівавтономної датської території Гренландія та Канадою.

"Це посилає чіткий сигнал про те, що можна вирішити прикордонні суперечки... прагматичним і мирним шляхом, коли всі сторони виявляться у виграші", - заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Він додав, що це "важливий сигнал зараз, коли у світі багато воєн та заворушень".

Угода набуває чинності після завершення внутрішніх процедур двох країн. У Данії парламент має спочатку дати свою згоду на угоду.

Контекст

Канада та Данія домовилися у 1973 році про створення кордону через протоку Нерс, на півдорозі між Гренландією та Канадою. Але вони не змогли домовитися, яка країна матиме суверенітет над островом Ганс, що знаходиться приблизно за 1 100 кілометрів на південь від Північного полюса. Зрештою, питання власності вирішили опрацювати пізніше.

У наступні роки територіальна суперечка, прозвана у ЗМІ "війною віскі", неодноразово піднімалася.

У 1984 році міністр Данії у справах Гренландії підняв на острові датський прапор, закопавши пляшку датського шнапсу біля флагштока і залишив записку: "Ласкаво просимо на датський острів". Потім канадці поставили власний прапор та залишили пляшку канадського коньяку. З того часу країни по черзі піднімали свої прапори та залишали пляшки з різними спиртними напоями.