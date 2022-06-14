"Война виски": Датско-канадское соглашение положило конец 49-летней вражде из-за крохотного арктического острова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Территориальный спор между Данией и Канадой через неплодородный и безлюдный остров в Арктике, что привел к десятилетиям споров, подошел к концу. Две страны согласились поделить крохотный остров меж собой. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Согласно соглашению, граница будет проведена между островом Ганса площадью 1,3 квадратных километра на водном пути между северо-западным побережьем полуавтономной датской территории Гренландией и Канадой.
"Это посылает четкий сигнал о том, что можно разрешить пограничные споры... прагматичным и мирным путем, когда все стороны окажутся в выигрыше", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.
Он добавил, что это "важный сигнал сейчас, когда в мире много войн и беспорядков".
Соглашение вступает в силу после завершения внутренних процедур двух стран. В Дании парламент должен сначала дать свое согласие на соглашение.
Контекст
Канада и Дания договорились в 1973 году о создании границы через пролив Нерс, на полпути между Гренландией и Канадой. Но они не смогли договориться, какая страна будет иметь суверенитет над островом Ганс, находящимся примерно в 1 100 километрах к югу от Северного полюса. В конце концов вопросы собственности решили проработать позже.
В последующие годы территориальный спор, прозванный в СМИ "войной виски", неоднократно поднимался.
В 1984 году министр Дании по делам Гренландии поднял на острове датский флаг, закопав бутылку датского шнапса у флагштока и оставил записку: "Добро пожаловать на датский остров". Затем канадцы поставили свой флаг и оставили бутылку канадского коньяка. С тех пор страны поочередно поднимали свои флаги и оставляли бутылки с разными спиртными напитками.