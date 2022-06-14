"Война виски": Датско-канадское соглашение положило конец 49-летней вражде из-за крохотного арктического острова

Детали

Согласно соглашению, граница будет проведена между островом Ганса площадью 1,3 квадратных километра на водном пути между северо-западным побережьем полуавтономной датской территории Гренландией и Канадой.

"Это посылает четкий сигнал о том, что можно разрешить пограничные споры... прагматичным и мирным путем, когда все стороны окажутся в выигрыше", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Он добавил, что это "важный сигнал сейчас, когда в мире много войн и беспорядков".

Соглашение вступает в силу после завершения внутренних процедур двух стран. В Дании парламент должен сначала дать свое согласие на соглашение.

Контекст

Канада и Дания договорились в 1973 году о создании границы через пролив Нерс, на полпути между Гренландией и Канадой. Но они не смогли договориться, какая страна будет иметь суверенитет над островом Ганс, находящимся примерно в 1 100 километрах к югу от Северного полюса. В конце концов вопросы собственности решили проработать позже.

В последующие годы территориальный спор, прозванный в СМИ "войной виски", неоднократно поднимался.

В 1984 году министр Дании по делам Гренландии поднял на острове датский флаг, закопав бутылку датского шнапса у флагштока и оставил записку: "Добро пожаловать на датский остров". Затем канадцы поставили свой флаг и оставили бутылку канадского коньяка. С тех пор страны поочередно поднимали свои флаги и оставляли бутылки с разными спиртными напитками.