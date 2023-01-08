Війна в Україні спровокувала найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Представник Німеччини в Агентстві ООН у справах біженців Катаріна Лумпп заявила, що з початку війни Україну залишили понад 7,9 мільйона осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
За словами Лумпп, ще 5,9 мільйона осіб стали внутрішньо переміщеними особами, а кількість українців, яким довелося тікати з країни, перетворює міграцію на найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни.
Лумпп додала, що США і Німеччина були головними гуманітарними донорами у зв'язку з кризою в Україні, водночас Німеччина надала Україні понад 1 мільярд євро як гуманітарну допомогу.
«На ці гроші ми змогли допомогти біженцям з безпекою і захистом, а також у багатьох відношеннях підтримати їх», — сказав Лумпп.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що кількість українських біженців в Європі досягла майже 8 млн осіб. Найбільша кількість вимушених мігрантів осіли в Польщі, Німеччині, Чехії та Італії.