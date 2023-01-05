Число украинских беженцев в Европе достигло почти 8 млн человек — ООН

Детали

Согласно информации, только за последнюю неделю количество беженцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.

В разных программах временной защиты и поддержки берут участие 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек. В Украину вернулись около 9,2 млн переселенцев.

Так, по данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев прибыли в страны:

Польша (1 553 707 человек);

Германия (1 021 667 человек);

Чехия (476 025 человек);

Италия (173 231 человек);

Испания (164 705 человек);

Британия (152 200 человек);

Болгария (148 451 человек);

Франция (118 994 человек);

Румыния (106 786 человек);

Словакия (105 205 человек).

Добавим

Ранее сообщалось, что количество украинских беженцев в Польше снизилось до 950 тысяч человек.