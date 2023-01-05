Число украинских беженцев в Европе достигло почти 8 млн человек — ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Количество беженцев, прибывших в Европу из Украины с начала полномасштабного вторжения россии, достигло почти 8 млн человек. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает УНН.
Детали
Согласно информации, только за последнюю неделю количество беженцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.
В разных программах временной защиты и поддержки берут участие 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек. В Украину вернулись около 9,2 млн переселенцев.
Так, по данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев прибыли в страны:
Польша (1 553 707 человек);
Германия (1 021 667 человек);
Чехия (476 025 человек);
Италия (173 231 человек);
Испания (164 705 человек);
Британия (152 200 человек);
Болгария (148 451 человек);
Франция (118 994 человек);
Румыния (106 786 человек);
Словакия (105 205 человек).
Добавим
Ранее сообщалось, что количество украинских беженцев в Польше снизилось до 950 тысяч человек.