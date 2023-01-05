Число українських біженців у Європі досягло майже 8 млн осіб - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість біженців, які прибули до Європи з України від початку повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже 8 млн осіб. Про це йдеться на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає УНН.
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Згідно з інформацією, тільки за останній тиждень кількість біженців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.
У різних програмах тимчасового захисту і підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України в сусідні країни виїхали понад 17 млн осіб. В Україну повернулися близько 9,2 млн переселенців.
Так, за даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року найбільше біженців прибуло до країн:
Польща (1 553 707 осіб);
Німеччина (1 021 667 осіб);
Чехія (476 025 осіб);
Італія (173 231 особа);
Іспанія (164 705 осіб);
Британія (152 200 осіб);
Болгарія (148 451 особа);
Франція (118 994 осіб);
Румунія (106 786 осіб);
Словаччина (105 205 осіб).
Додамо
Раніше повідомлялосящо кількість українських біженців у Польщі знизилася до 950 тисяч осіб.