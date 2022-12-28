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Количество украинских беженцев в Польше снизилось до 950 тысяч человек

Количество украинских беженцев в Польше снизилось до 950 тысяч человек

Киев • УНН

 • 577044 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Количество беженцев из Украины в Польше сейчас составляет 950 тысяч человек, а всего граждан Украины в Польше – около 2,3 миллиона. Об этом в Twitter сообщил заместитель председателя польского фонда развития Бартош Марчук, информирует УНН.

Детали

Как отметил Марчук, согласно данным универсальной электронной системы учета населения PESEL на 27 декабря в Польше находятся 950 тысяч беженцев из-за войны в Украине. Это на 400 тысяч человек меньше, чем летом. Учитывая, что до войны в Польше находились 1,2-1,3 миллиона беженцев, общее количество граждан Украины в Польше на сегодняшний день составляет 2,3 миллиона.

По словам Марчука, 90% украинских беженцев в Польше это женщины и дети. При этом после 24 февраля прибывшие в Польшу составляют 2,5% от общей численности населения Польши. Больше украинских беженцев проживают в Нижнесилезском (Вроцлав) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

Заместитель председателя также отметил, что около 60-70% взрослых беженцев от войны в Украине (320 тыс. человек из 450 тыс.) уже трудоустроились в Польше.

“Это очень высокий уровень трудоустройства. Можно оценивать, что в 2022 году только налогов и взносов с зарплат беженцев в бюджет поступило около 4 млрд злотых (900 млн долларов), а в 2023 году попадет около 6 млрд злотых (более 1,3 млрд долларов)", – отметил он.

По оценке Марчука, общий финансовый баланс расходов/поступлений в бюджете страны по прибывшим после 24 февраля украинцам в Польше отрицательный: минус 1,45 млрд злотых (приблизительно 330 млн долларов). Но по прогнозу, уже в 2023 году этот баланс будет положительным – плюс 1,1 млрд злотых (250 млн долларов).

Наибольшими вызовами Марчук назвал интеграцию украинцев в польское общество и иммиграционную политику страны, а также возможную вторую волну беженцев от войны в Украине. При этом он отметил, что пока нет признаков того, что украинцы массово покидают Украину в направлении Польши.

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