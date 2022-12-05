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Мешканці ЄС розділились в поглядах про підтримку України та біженців - дослідження

Мешканці ЄС розділились в поглядах про підтримку України та біженців - дослідження

Київ • УНН

 • 1562981 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Згідно з дослідженням Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), європейці розділились в поглядах щодо їх готовності продовжувати підтримувати українських біженців, передає УНН.

Деталі

З респондентів 40% європейців висловили підтримку України, а 39% заявили, що підтримка України повинна бути обмежена через економічні та соціальні наслідки.

Тест на солідарність з Україною може відбутися в найближчі кілька місяців, заявив директор MIDEM Ганс Форландер на презентації дослідження в понеділок.

Згідно з дослідженням, 55% європейців хочуть обмежити імміграцію іноземців.

У Східній Німеччині, Угорщині та Чехії більшість людей проголосували за обмежену підтримку України.

У країнах, які значною мірою є відкритими для біженців, таких як Швеція, близько двох третин респондентів проголосували за підтримку України.

У країнах, які мають менший досвід роботи з біженцями, такими як Польща, існує протилежна тенденція. Там 42%проголосували за обмеження. Це найбільший відсоток, ніж у будь-якій іншій європейській країні.

На думку дослідників, опитування також показало, що солідарність не однаково стосується всіх біженців.

"Хоча існує велика готовність прийняти та допомагати українським біженцям, скептицизм переважає стосовно біженців з інших кризових регіонів", - сказав Форландер.

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