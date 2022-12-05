Жители ЕС разделились во взглядах о поддержке Украины и беженцев - исследование

Детали

Из респондентов 40% европейцев выразили поддержку Украины, а 39% заявили, что поддержка Украины должна быть ограничена из-за экономических и социальных последствий.

Тест на солидарность с Украиной может пройти в ближайшие несколько месяцев, заявил директор MIDEM Ганс Форландер на презентации исследования в понедельник.

Согласно исследованию, 55% европейцев хотят ограничить иммиграцию иностранцев.

В Восточной Германии, Венгрии и Чехии большинство людей проголосовали за ограниченную поддержку Украины.

В странах, которые в значительной степени открыты для беженцев, таких как Швеция, около двух третей респондентов проголосовали за поддержку Украины.

В странах, имеющих меньший опыт работы с беженцами, такими как Польша, существует противоположная тенденция. Там 42% проголосовали за ограничение. Это самый высокий процент, чем в любой другой европейской стране.

По мнению исследователей, опрос также показал, что солидарность не одинаково касается всех беженцев.

"Хотя существует большая готовность принять и помогать украинским беженцам, скептицизм преобладает в отношении беженцев из других кризисных регионов", - сказал Форландер.