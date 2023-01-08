Война на Украине спровоцировала крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны

По словам Лумпп, еще 5,9 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а количество украинцев, которым пришлось бежать из страны, превращает миграцию в крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Лумпп добавила, что США и Германия были главными гуманитарными донорами в связи с кризисом на Украине, при этом Германия предоставила Украине более 1 миллиарда евро в качестве гуманитарной помощи.

«На эти деньги мы смогли помочь беженцам с безопасностью и защитой, а также во многих отношениях поддержать их», — сказал Лумпп.

Напомним

Ранее сообщалось, что число украинских беженцев в Европе достигло почти 8 млн человек. Наибольшее количество вынужденных мигрантов осели в Польше, Германии, Чехии и Италии.