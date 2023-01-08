Война на Украине спровоцировала крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Представитель Германии в Агентстве ООН по делам беженцев Катарина Лумпп заявила, что с начала войны Украину покинули более 7,9 миллиона человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
По словам Лумпп, еще 5,9 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а количество украинцев, которым пришлось бежать из страны, превращает миграцию в крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.
Лумпп добавила, что США и Германия были главными гуманитарными донорами в связи с кризисом на Украине, при этом Германия предоставила Украине более 1 миллиарда евро в качестве гуманитарной помощи.
«На эти деньги мы смогли помочь беженцам с безопасностью и защитой, а также во многих отношениях поддержать их», — сказал Лумпп.
Напомним
Ранее сообщалось, что число украинских беженцев в Европе достигло почти 8 млн человек. Наибольшее количество вынужденных мигрантов осели в Польше, Германии, Чехии и Италии.