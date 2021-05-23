Виверження вулкана Н'їрагонго: щонайменше 5 осіб загинули в результаті ДТП при евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Губернатор Північного Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма повідомив цієї неділі, що щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Саку-роуд, коли люди евакуювалися із міста під загрозою лави. Про це інформує УНН з посиланням на Аctualite.
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Військовий губернатор також повідомив про випадки крадіжок і пограбування магазинів. Повідомлялося також про спробу втечі з центральної в’язниці.
За словами губернатора, кілька будинків були стерті з лиця землі вулканічною лавою на північ від міста Гому.
Сьогодні вранці більше 5000 людей, що покинули свої домівки напередодні, повернулися в Гому з Гісені, Руанда.
Офіційний представник уряду Патрік Муйя оголосив про заходи уряду з надання гуманітарної допомоги жертвам катастрофи.
Довідка
Н'їрагонго — один з найактивніших вулканів в світі. Однак неодноразово висловлювалися припущення, що місцеві фахівці некоректно оцінюють його активність.
Найбільше жертв при виверженні Н'їрагонго було в 1977 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.
Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.
La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne