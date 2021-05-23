Виверження вулкана Н'їрагонго: щонайменше 5 осіб загинули в результаті ДТП при евакуації

Деталі

Військовий губернатор також повідомив про випадки крадіжок і пограбування магазинів. Повідомлялося також про спробу втечі з центральної в’язниці.

За словами губернатора, кілька будинків були стерті з лиця землі вулканічною лавою на північ від міста Гому.

Сьогодні вранці більше 5000 людей, що покинули свої домівки напередодні, повернулися в Гому з Гісені, Руанда.

Офіційний представник уряду Патрік Муйя оголосив про заходи уряду з надання гуманітарної допомоги жертвам катастрофи.

Довідка

Н'їрагонго — один з найактивніших вулканів в світі. Однак неодноразово висловлювалися припущення, що місцеві фахівці некоректно оцінюють його активність.

Найбільше жертв при виверженні Н'їрагонго було в 1977 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.

Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne