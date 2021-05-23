Виверження вулкана Н'їрагонго: щонайменше 5 осіб загинули в результаті ДТП при евакуації

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 6448 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 27777 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 79068 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 163362 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 196210 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175038 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 167898 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114600 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89206 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 227021 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 52228 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 64761 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 73824 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 90631 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31522 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 194750 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 227043 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 316908 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 480129 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 462788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2982 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 31938 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 45669 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50204 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 49980 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Виверження вулкана Н'їрагонго: щонайменше 5 осіб загинули в результаті ДТП при евакуації

Київ • УНН

 • 13414 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Губернатор Північного Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма повідомив цієї неділі, що щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Саку-роуд, коли люди евакуювалися із міста під загрозою лави. Про це інформує УНН з посиланням на Аctualite.

Виверження вулкана Н'їрагонго: щонайменше 5 осіб загинули в результаті ДТП при евакуації

Деталі

Військовий губернатор також повідомив про випадки крадіжок і пограбування магазинів. Повідомлялося також про спробу втечі з центральної в’язниці.

За словами губернатора, кілька будинків були стерті з лиця землі вулканічною лавою на північ від міста Гому.

Сьогодні вранці більше 5000 людей, що покинули свої домівки напередодні, повернулися в Гому з Гісені, Руанда.

Офіційний представник уряду Патрік Муйя оголосив про заходи уряду з надання гуманітарної допомоги жертвам катастрофи.

Довідка

Н'їрагонго — один з найактивніших вулканів в світі. Однак неодноразово висловлювалися припущення, що місцеві фахівці некоректно оцінюють його активність.

Найбільше жертв при виверженні Н'їрагонго було в 1977 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.

Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.

La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne

— MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27