Извержение вулкана Ньирагонго: не менее 5 человек погибли в результате ДТП при эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Губернатор Северного Киву генерал-лейтенант Констан Ндима сообщил в это воскресенье, что по меньшей мере пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на Саке-роуд, когда люди эвакуировались с города под угрозой лавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аctualite.
Детали
Военный губернатор также сообщил о случаях краж и грабежа магазинов. Сообщалось также о попытке побега из центральной тюрьмы.
По словам губернатора, несколько домов были стерты с лица земли вулканической лавой к северу от города Гому.
Сегодня утром более 5000 людей, покинувшие свои дома накануне, вернулись в Гому с Гисене, Руанда.
Официальный представитель правительства Патрик Муйя объявил о мерах правительства по оказанию гуманитарной помощи жертвам катастрофы.
Справка
Ньирагонго — один из самых активных вулканов в мире. Однако неоднократно высказывались предположения, что местные специалисты некорректно оценивают его активность.
Больше всего жертв при извержении Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли более 600 человек.
Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.
La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne