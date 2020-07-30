Віце-президент "Шахтаря" про Луческу і Суркісів: "вони так бачать футбол"

По-перше, він заявив, що Рінат Ахметов це призначення не погоджував, а Мірча Луческу з питання переходу у "Динамо" з "Шахтарем" не радився.

"Футбольні уболівальники зараз пишуть про те, що наче це (контракт Луческу з "Динамо" - ред.) з "Шахтарем" погоджено, що Мірча все погодив з Рінатом (Ахметовим, президентом і власником "Шахтаря" - ред.). Я знаю Ріната 38 років - більше, ніж всі інші футбольні люди разом узяті. Мірча ні з ким нічого не погоджував і в "Шахтар" з цього приводу не звертався. Для нас це стало такою ж новиною, як і для всіх", - сказав Колесніков.

По-друге, за його словами, "Шахтарю" хотілося б, щоб "Динамо" стало конкурентом.

"Нам би дуже хотілося, щоб "Динамо" стало конкурентом. Я ніколи не вболівав за "Динамо", але у "Динамо" є три славних періоди: 1975-77, 1986-88 і, що застали всі сучасні вболівальники, 1997-99. Поки "Динамо" і близько не схоже ні на один з цих періодів. Чим сильніше український чемпіонат - тим сильніше "Шахтар" і "Динамо", а зараз відрив між ними - більше 20 очок. Такого не було ніколи. Все у руках "Динамо" в даному випадку", - сказав віце-президент донецького клубу.

Також Колесніков поставив під сумнів ефективність інвестицій Суркісів у футбол і порадив не втручатися у роботу головного тренера.

"Власники "Динамо" за останні 25 років інвестували достатньо. Але раз ми згадали приклад заводу, тобто - неефективні інвестиції... Однак обговорювати витрату чужих грошей - це, щонайменше, негарно. Вони (Суркіси - ред.) так бачать футбол. Якщо ми запрошуємо головного тренера і починаємо рекомендувати йому склад, тоді навіщо ми його запросили? Я вважаю, що пряме втручання керівництва клубу у спортивну команду, яка виходить на поле, - це, м'яко кажучи, є неприпустимим", - сказав він.

Нагадаємо, Мірчі Луческу ультрас влаштували у Києві "теплий прийом". З димовими шашками і фаєрами 28 липня під стадіоном ім. Лобановского фанати скандували: "Суркіси - ганьба Динамо".

Ультрас пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.

Крім того, Григорія Суркіса вони звинуватили у спробах знищити київських ультрас.

"Це не про призначення Луческу. Конфлікт лежить абсолютно в іншій площині. До влади у "Динамо" повернувся старший Суркіс, і за ним відразу прийшла політика. Це про реванш, який добиває останній потужний ультрас-рух в Україні", - сказано у заяві фанатів на сторінці Facebook.