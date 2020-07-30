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Вице-президент "Шахтера" о Луческу и Суркисах: "они так видят футбол"

Вице-президент "Шахтера" о Луческу и Суркисах: "они так видят футбол"

Киев  •  УНН

 • 18662 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вице-президент "Шахтера" Борис Колесников высказал свое мнение о назначении Мирчи Луческу наставником "Динамо", передаёт УНН со ссылкой на "НВ".

Во-первых, он заявил, что Ринат Ахметов это назначение не согласовывал, а Мирча Луческу по вопросу перехода в "Динамо" с "Шахтером" не советовался.

"Футбольные болельщики сейчас пишут о том, что как бы это (контракт Луческу с "Динамо" - ред.) с "Шахтером" согласовано, что Мирча все согласовал с Ринатом (Ахметовым, президентом и собственником "Шахтера" - ред.). Я знаю Рината 38 лет - больше, чем все остальные футбольные люди вместе взятые. Мирча ни с кем ничего не согласовывал и в "Шахтер" по этому поводу не обращался. Для нас это стало такой же новостью, как и для всех", - сказал Колесников.

Во-вторых, по его словам, "Шахтёру" хотелось бы, чтобы "Динамо" стало конкурентом.

"Нам бы очень хотелось, чтобы "Динамо" стало конкурентом. Я никогда не болел за "Динамо", но у "Динамо" есть три славных периода: 1975-77, 1986-88 и, что застали все современные болельщики, 1997-99. Пока "Динамо" и близко не выглядит ни на один из этих периодов. Чем сильнее украинский чемпионат - тем сильнее "Шахтер" и "Динамо", а сейчас отрыв между ними - более 20 очков. Такого не было никогда. Все в руках "Динамо" в данном случае", - сказал вице-президент донецкого клуба.

Также Колесников поставил под сомнение эффективность инвестиций Суркисов в футбол и посоветовал не вмешиваться в работу главного тренера.

"Собственники "Динамо" за последние 25 лет инвестировали достаточно. Но раз мы вспомнили пример завода, то есть неэффективные инвестиции. Однако обсуждать трату чужих денег - это, по меньшей мере, некрасиво. Они (Суркисы - ред.) так видят футбол. Если мы приглашаем главного тренера и начинаем рекомендовать ему состав, тогда зачем мы его пригласили? Я считаю, что прямое вмешательство руководства клуба в спортивную команду, которая выходит на поле, - это, мягко говоря, недопустимо", - сказал он.

Напомним, Мирче Луческу ультрас устроили в Киеве "тёплый приём". С дымовыми шашками и фаерами 28 июля под стадионом им. Лобановского фанаты скандировали: "Суркисы - позор Динамо".

Ультрас пояснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а следом за ним и политика.

Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.

"Это не о назначении Луческу. Конфликт лежит абсолютно в другой плоскости. К власти в Динамо вернулся старший Суркис, и за ним сразу пришла политика. Это о реванше, который добивает последнюю мощную ультрас-движуху в Украине", - сказано в заявлении фанатов на странице Facebook.

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