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Віце-прем'єр Іспанії Кальво заразилася COVID-19

Віце-прем'єр Іспанії Кальво заразилася COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Тест віце-прем'єра Іспанії Кармен Кальво на наявність коронавірусної інфекції дав позитивний результат. Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу канцелярією прем'єр-міністра Іспанії, передає УНН.

Згідно із заявою, тест Кальво, що був проведений у вівторок, дав позитивний результат. Минулого тижня Кальво була госпіталізована з респіраторною інфекцією. Попередні кілька тестів на COVID-19 виявилися негативними.

За даними іспанських ЗМІ, наразі Кальво проходить ізольоване лікування в одній з клінік в Мадриді, її стан поліпшується.

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Згідно з останніми даними, опублікованими Міністерством охорони здоров’я Іспанії в середу, в країні в цілому зареєстровано 49 515 підтверджених випадків захворювання COVID-19, 3647 людини померли.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україну з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.

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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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