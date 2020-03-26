Вице-премьер Испании Кальво заразилась COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Тест вице-премьер-министра Испании Кармен Кальво на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду канцелярией премьер-министра Испании, передает УНН.
Согласно заявлению, тест Кальво, что был проведен во вторник, дал положительный результат. На прошлой неделе Кальво была госпитализирована с респираторной инфекцией. Предыдущие несколько тестов на COVID-19 оказались отрицательными.
По данным испанских СМИ, пока Кальво проходит изолированное лечение в одной из клиник в Мадриде, ее состояние улучшается.
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Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения Испании в среду, в стране в целом зарегистрировано 49 515 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3647 человека умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 25 марта, по данным МИД, в Украину из-за границы было эвакуировано 82 804 украинцы.
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.