Пандемія коронавірусу: у наступника Єлизавети ІІ, принца Чарльза - виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Принц Чарльз здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Sky News, зазначає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
У резиденції британської королівської сім’ї Кларенс-хаус повідомили, що у 71-річного принца Вельського виявили слабо виражені симптоми коронавірусної інфекції, але “в іншому він здоровий”.
Принц Чарльз і його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла самоізолювалися в Шотландії. Тест 72-річної дружини принца дав негативний результат на коронавірус.
У Кларенс-хаус відзначили, що визначити, де заразився принц Чарльз, неможливо, оскільки в останні тижні він брав участь у багатьох публічних заходах.
Варто зазначити, що Велика Британія займає десяте місце серед країн світу за поширеністю COVID-19. Коронавірус виявили у більше восьми тисяч осіб, які перебувають в Британії. Померли 422 людини, одужали 135 осіб.