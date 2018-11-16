Віце-чемпіони світу хорвати здобули перший виграш в Лізі націй

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уболівальники стадіону “Максімір” у Загребі стали свідками непоступливого протистояння 5-го туру Ліги націй Дивізіону А в якому господарі хорвати приймали національну збірну Іспанії з футболу, передає кореспондент УНН.

До перерви фанати на “Максімірі” залишились без побачених голів, однак по перерві команди кардинально змінили ситуацію. Андрей Крамаріч скористався обрізкою на фланзі біля власного штрафного іспанців, але через дві хвилини паритет встановив Себальос — 1:1.

Надалі колективи не зменшували обертів: за іспанців зумів відзначитися з пенальті капітан Серхіо Рамос, але за “картатих” відповів 22-річний Тін Едвай, який оформив дубль. Спочатку футболіст “Байєру” замкнув головою навіс на дальній стійці, а в компенсований час вдало відіграв на добиванні, принісши віце-чемпіонам світу важливу першу звитягу в турнірі — 3:2.

Нагадаємо, що у вересні Іспанія у грі першого кола розгромила Хорватію 6:0.

Зауважимо, що Іспанія могла виграти групу Ліги націй А у випадку виграшу матчу, але залишилась із 6 очками. Натомість Хорватія та Англія мають по 4 і зіграють в заключній грі групи 18-го листопада.

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