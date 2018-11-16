Вице-чемпионы мира хорваты получили первый выигрыш в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Болельщики стадиона “Максимир” в Загребе стали свидетелями неуступчивого противостояние 5-го тура Лиги наций дивизиона А в котором хозяева хорваты принимали национальную сборную Испании по футболу, передает корреспондент УНН.
До перерыва фанаты на “Максимире” остались без увиденных голов, однако после перерыва команды кардинально изменили ситуацию. Андрей Крамарич воспользовался обрезкой на фланге у своей штрафной испанцев, но через две минуты паритет установил Себальос — 1:1.
В дальнейшем коллективы не уменьшали обороты: за испанцев сумел отличиться с пенальти капитан Серхио Рамос, но за “клетчатых” ответил 22-летний Тин Эдвай, оформивший дубль. Сначала футболист “Байера” замкнул головой навес на дальней штанге, а в компенсированное время удачно сыграл на добивании, принеся вице-чемпионам мира важную первую победу в турнире — 3:2.
Напомним, что в сентябре Испания в игре первого круга разгромила Хорватию 6:0.
Заметим, что Испания могла выиграть группу Лиги наций А в случае выигрыша матча, но осталась с 6 очками. Зато Хорватия и Англия имеют по 4 и сыграют в заключительной игре группы 18 ноября.